Новому главе Тобольска в кафе отказали в ужине и кофе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-01T09:58:50+03:00

Нового главу Тобольска не пустили в кафе, чтобы поужинать и выпить кофе. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудники кафе, расположенном рядом с администрацией Тобольска, не узнали нового главу города Максима Афанасьева и отказались его обслуживать. Градоначальник вместе с супругой был вынужден ретироваться.

Инцидент произошёл вечером 28 мая, в тот самый день, когда Максим Афанасьев был утвержден городской думой Тобольска в должности главы города. Вместе со своей супругой Максим Афанасьев зашёл в трактир «Ильинский», чтобы поужинать, но получил отказ. Тогда новоиспечённый глава попросил кофе и вновь ему отказали. Причиной тому стало позднее время. Чета Афанасьевых зашла в кафе в 23:20, при этом кухня заведения работает до 24 часов.

Позже в трактире администрация отреагировали так:

- С этим инцидентом мы обязательно разберемся, приносим свои извинения, такого больше не повторится.

Столкнувшись с «тобольским гостеприимством», новый глава города первым делом решил проработать вопросы местного сервиса, - сообщает «Новый день».

ИСТОЧНИК KP.RU