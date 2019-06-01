Новому главе Тобольска в кафе отказали в ужине и кофе
Сотрудники кафе, расположенном рядом с администрацией Тобольска, не узнали нового главу города Максима Афанасьева и отказались его обслуживать. Градоначальник вместе с супругой был вынужден ретироваться.
Инцидент произошёл вечером 28 мая, в тот самый день, когда Максим Афанасьев был утвержден городской думой Тобольска в должности главы города. Вместе со своей супругой Максим Афанасьев зашёл в трактир «Ильинский», чтобы поужинать, но получил отказ. Тогда новоиспечённый глава попросил кофе и вновь ему отказали. Причиной тому стало позднее время. Чета Афанасьевых зашла в кафе в 23:20, при этом кухня заведения работает до 24 часов.
Позже в трактире администрация отреагировали так:
- С этим инцидентом мы обязательно разберемся, приносим свои извинения, такого больше не повторится.
Столкнувшись с «тобольским гостеприимством», новый глава города первым делом решил проработать вопросы местного сервиса, - сообщает «Новый день».
ИСТОЧНИК KP.RU