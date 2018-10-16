Национальная кухня в Тюмени: где попробовать экзотические блюда со всего мира

СЕГОДНЯ 06:59 2018-10-16T09:23:42+03:00

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Иногда сидишь и думаешь: «Хочется чего-нибудь этакого попробовать!». Пицца уже в горло не лезет, суши надоели, а домашняя пища хоть и хороша, но её ещё приготовить нужно. Для таких гурманов «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных мест, где можно отведать то, что раньше и во сне не могло присниться.

НЕМНОГО О МЯСЦЕ

Один из самых известных ресторанов во всей Тюменской области – ресторан-музей северной кухни «Чум», который расположился на ул. Малыгина, 59/12. Именно здесь можно попробовать мясо дичи – оленя, перепела, лося и кабана. Однако среди всего этого «северного» разнообразия особняком стоит одно блюдо – томлёная медвежатина.

Подаётся она с разварным картофелем и толчёным зелёным луком в сметане. За эту лесную экзотику придётся выложить аж 1720 рублей, однако попробовать это блюдо стоит. Знающие люди говорят, что мясо медведя – обладает специфическим сладковатым вкусом и содержит в себе множество полезных микроэлементов и витаминов, которые отсутствуют в других видах мяса. Общий вес одного блюда – 380 граммов (396 ккал).

В тюменском ресторане можно поесть и медвежатинуФото: pixabay.com

Здесь же можно отведать необычное даже для сибиряков мясо косули, сердце и рёбра оленя, языки кролика и всё ту же медвежатину, только в виде колбасок.

МОРСКИЕ ГАДЫ

Привычная жителям приморских городов, но малопривычная для тюменцев еда – морепродукты. Не берём в расчёт мидии, осьминоги, раки и креветки, которые можно купить в ближайшем супермаркете, поэтому остановимся на устрицах.

Устрицы – это такой моллюск, который нужно есть только в живом виде! Перед подачей на стол сотрудники заведений вскрывают раковину специальным ножом, кладут их на блюдо с колотым льдом, добавляют дольки лимона – и вуаля, можно есть. По мнению автора сего опуса, устрицы обладают ярко выраженным вкусом, поэтому есть их – сплошное наслаждение. Единственное, что может отпугнуть несведущих – «хлюпкая» консистенция, которая нравится далеко не всем.

Устрицы подаются с лимоном на тарелке с колотым льдомФото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени устриц можно поесть в самом высоком панорамном ресторане города – «Сибирия», который находится в отеле «Ремезов». За 1 штучку придётся выложить от 250 до 600 рублей, в зависимости от размера раковины и места её «производства». Кроме того, в этом же заведении подают гигантского осьминога, которого вы вряд ли найдёте в магазинах. Стоимость – 970 рублей за 100 граммов, подаётся с салатом из молодого артишока.

ИНОЗЕМНАЯ КУХНЯ

Отдельно стоит отметить и кухни народов мира, которых, увы, пока не так много. В нашем городе открыты кафе и рестораны украинской, грузинской, узбекской, балканской, татарской кухни, а не так давно появился и вьетнамский стрит-фуд. Находится он на территории «Михайловского рынка» и предлагает в своём меню всего лишь парочку блюд.

В первую очередь, стоит отметить «Фо Бо» (или попросту Фо). Это национальный вьетнамский суп, который готовится из говяжьих рёбрышек и мяса, рисовой вермишели, овощей, зелени, приправ (перец, кардамон, палочка корицы, кориандр) и имбиря. Но главный его ингредиент – национальная гордость Вьетнама, рыбный соус. На вкус и запах этот соус просто ужасен, однако в супе вся его «сущность» растворяется, что добавляет экзотической пикантности супчику. Стоимость 400-грамовой тарелки – 150 рублей.

Суп Фо Бо. Источник: стрит-фуд Фо

Здесь же можно попробовать жареный вьетнамский спринг-ролл – нэм, очень напоминающий русские блинчики. В его состав входит мясо говядины, свинины или курицы, которое, вместе с фунчозой, овощами и зеленью, заворачивается в рисовую бумагу и жарится на сковородке. За 200 граммов – 150 рублей.

В вышеупомянутой «Сибирии» можно насладиться национальным тайским супом Том Ям, приготовленном на кокосовом молоке, с добавлением тигровых креветок, морского гребешка, кальмаров, шампиньонов, лемонграсса, имбиря и листьев Кафрского лайма. В общем, практически классический рецепт одного из известнейших супов не только в Азии, но и во всём мире. Стоимость, правда, кусается – 1250 рублей за 350 граммов. Но если вы не собираетесь в ближайшее время в Таиланд – попробуйте, оно того стоит.

Том Ям - главный суп ТаиландаФото: pixabay.com

Ресторанный холдинг «Ассорти Ресторантс», куда входят больше десятка тюменских заведений, тоже не отходит от моды на азиатскую кухню. В заведении «Чина» можно попробовать блюда не только вьетнамской и тайской кухонь, но также китайской, японской и корейской.

К примеру, здесь можно полакомиться разноцветными димсамами – традиционным блюдом китайской кухни, похожим на наши пельмени или грузинские хинкали. В качестве начинки обычно кладут овощи, говядину, курицу, лосося, креветки и кальмары. Две штучки этого яства обойдутся от 130 до 200 рублей. Похожее блюдо – цзяоцзы, которое подаётся с бульоном и соусами, также обойдётся в 200 рублей за 300 граммов.

Из «японского» стоит попробовать традиционный суп Рамэн, с кусочками курицы и свинины. Бульон сварен на креветочном, свином или курином бульоне (в зависимости от предпочтений). Стоимость – 300 рублей за 450 граммов.

ПРИПРАВЫ

Впрочем, рецептов национальных блюд в Интернете навалом. Покупай продукты – и сам готовь себе «Том Ямы», «Фо», димсамы и прочее. Однако большинство блюд «заточены» на экзотических приправах, которые в Тюмени тоже продаются. В магазине «Анис» (ул. Республики, 92/4), например, можно приобрести более 80 наименований специй и пряностей из Индии, Перу, Китая, Вьетнама, Таиланда и других стран.

В продаже есть даже кокосовая мука. Фото: Анис

В их число входят такие продукты, как мадагаскарская ваниль, иранский шафран, цейлонская корица, кокосовая мука, приправа «тандури масала», бадьян, соевое мясо, колбаса из пшеницы, смола корней растения Ferula asafoetida, а также куча других интересных приправ и косметических средств на натуральной основе. Цена, кстати, не кусается.

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