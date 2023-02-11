В Тюменской области реализуется дополнительная программа по переселению людей из аварийного жилья Фото: Татьяна Коркина

Программа по переселению людей из жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, чье аварийное состояние не связано с физическим износом, реализуется в Тюменской области. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, таким аварийным жильем до 2017 года из общего количество признаны 274 дома общей площадью около 28,6 тысяч квадратных метров.

Расселение такого жилья началось в 2019 года. По данным на 1 февраля 2023 году в рамках программы расселили 16,96 тысяч «квадратов» - это 59% от общего объема жилья, включенного в проект. Куратором программы является Главное управление строительства, а реализацией программы занимаются 11 муниципальных образований региона. По словам начальника управления жилищной политики ГУС Тюменской области Валерия Киселева, новое жилье взамен старого или возмещение стоимости получили около 1,3 тысяч человек.

- До конца года ещё около 220 человек улучшат жилищные условия по данной программе, - рассказал он.

Ещё 3,15 тысячи квадратных метров жилья блокированной застройки расселят до конца 2023 году. Завершить программу планируется в 2025 году.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что до конца 2023 года в Тюменской области планируют расселить более 145 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда (377 многоквартирных домов, или 3 тысячи 673 жилых помещения, в которых проживают в общей сложности 9 тысяч 140 человек). Кроме того, в регионе продолжают переселять людей из аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».