Фото: Правительство Тюменской области

Тюменская область эффективно реализует программы переселения людей из аварийного жилья и модернизации ЖКХ. Об этом заявил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

Во время рабочей поездки в Тюмень он встретился с заместителем главы региона Павлом Белявским и начальником Главного управления строительства Тюменской области Павлом Переваловым.

До конца 2023 года в Тюменской области планируют расселить более 145 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда. Это 377 многоквартирных домов, или 3 тысячи 673 жилых помещения, в которых проживают в общей сложности 9 тысяч 140 человек, сообщил Павел Перевалов. В 2022 году планируется расселить свыше 128 тысяч кв. метров жилья, переселив в новые квартиры 7 тысяч 130 человек.

– У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Это очень важно для людей, которые проживают в аварийном жилье, – отметил Сергей Степашин.