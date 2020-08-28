В Тюмени обсудили реализацию национального проекта «Жильё и городская среда»

Очередное заседание пресс-клуба «НЕФОРМАТ» состоялось в Тюмени 19 августа. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, на мероприятии обсудили итоги работы строительной отрасли за первое полугодие 2020 года и реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Первое полугодие 2020 года выдалось сложным, в т.ч. и для строительной отрасли. В новейшей истории России ещё не было случаев, чтобы стройка буквально «стояла» из-за внешних и объективных причин. Возобновившийся процесс строительства тоже идёт по-новому, с тщательным соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

Некоторые тюменские застройщики притормозили или отложили до лучших времён вывод на рынок новых проектов. Девелоперы в ускоренном порядке стали осваивать и усиливать онлайн-продажи и дистанционные сделки, однако не у всех это получается. До сих пор поведение покупателей сложно назвать спокойным, а спрос стабильным.

На заседании пресс-клуба озвучили официальную информацию ГУС Тюменской области о темпах развития строительной отрасли за первое полугодие 2020 года, объемах ввода объектов в эксплуатацию и планах, а также прокомментировали данные аналитических компаний о состоянии рынка первичной недвижимости, колебаниях спроса и предложения, стоимости квадратного метра. Кроме того, участники затронули темы вывода на рынок новых девелоперских проектов в эпоху пандемии, развития дистанционных продаж и регистраций сделок с жильем, ипотечного кредитования и государственной поддержки отрасли.