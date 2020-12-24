В Тюменской области продолжают переселять людей из аварийного жилья, в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в 2020 году в рамках проекта расселено 15,82 тыс. кв. м аварийного фонда (49 домов, 379 жилых помещений, 1 054 человека), всего с начала реализации проекта – 47,78 тыс. кв. м (102 дома, 1 083 жилых помещения, 2 870 человек). До конца 2020 года планируется расселить еще 5,2 тыс. кв. м (400 граждан).Заселение людей в новые дома прошло в декабре сразу в двух городах – Тобольске и Ялуторовске. В Тобольске 279 семей переехали в новый 16-этажный дом на ул. Радищева, 21, а в Ялуторовске обладателями ключей от квартир в четырехэтажном доме на ул. Тюменской, 181 стали 15 семей.Всего в Тюменской области планируется расселить 147,29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (378 домов, 3 712 жилых помещений, 8 970 человек). Участниками проекта являются города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, городские округа Заводоуковский и Голышмановский, муниципальные районы Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский, Уватский.По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 – 2020 годах нужно было расселить 22,72 тыс. кв. м аварийного жилья (1,25 тыс. человек). По факту расселено 47,78 тыс. кв. м (2 870 граждан), целевые показатели 2019 – 2020 годов достигнуты досрочно.Реализацию федерального проекта в Тюменской области планируется завершить к 2023 году, опередив график на 1 год и 8 месяцев. Это станет возможным благодаря ускоренному финансированию за счет бюджета и активному участию в ликвидации аварийного жилищного фонда застройщиков.