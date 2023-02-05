В Тобольске сосудистые хирурги проводят практически бескровные операции на сердце Фото: Татьяна Коркина

Почти 200 операций выполнили в 2022 году сосудистые хирурги Тобольской областной больницы №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, по мнению сердечно-сосудистых хирургов Самандара Бозорова и Максима Щукина, операции на артериях нижних конечностей – одни из самых сложных и эффективных хирургических вмешательств.

В 2022 году врачи провели 25 таких операций, в числе которых аорто-бедренное, подвздошно-бедренное и бедренно-подколенное шунтирования. Такой способ подразумевает установку обходного пути. Вместо закупоренной холестериновыми бляшками артерии, с помощью искусственного сосудистого протеза, устанавливают шунт. Операция проходит почти без крови в течение двух часов.

Кроме того, специалисты провели 15 картоидных эндатерэктомий. Это операции на сонной артерии, призванные восстановить просвет сосуда и нормализовать кровоток при его атеросклерозе. Подобные операции не только обладают особой спецификой, но и сопряжены с высокими операционными и послеоперационными рисками. Ранее в Тобольске такие операции не делали, а пациентов отправляли в тюменские клиники.

Отмети, что в 2023 году тобольские специалисты планируют расширить объем выполнения операций на сосудах и освоить новые.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», тюменская медсестра-анестезист Нина Распопова полвека возвращает пациентов к жизни.