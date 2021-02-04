Хирурги из Тюмени поставили на место кишечник 80-летней пациентке

Хирурги из Тюмени спасли 80-летнюю пациентку, поставив на место кишечник. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени хирурги Областнои больницы №3 спасли 80-летнюю пациентку с тяже лои патологией кишечника. Изначально женщина поступила с переломом шейки бедра, но в ходе операции врачи заметили, что вышепомянутый орган стоит не на своем месте. Это могло привести даже к летальному исходу.

– Учитывая все риски (у больной была артериальная гипертония и болезнь сердца), положившись на опытного врача-анестезиолога Владимира Маслова, хирурги Игорь Амелин и Артём Рожков выполнили реконструкцию стенки кишечника и восстановили его анатомическое расположение. Операция длилась полтора часа и прошла успешно, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Послеоперационный период проходил непросто, она почти месяц находилась под пристальным наблюдением врачей. После перевода со стационарного лечения на амбулаторное медики дали женщине и её родственникам все необходимые рекомендации по реабилитации. Таким образом, удалось вернуть подвижность пациентке и восстановить утраченные функции.