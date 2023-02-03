Тюменская медсестра-анестезист полвека возвращает пациентов к жизни

Нина Распопова - самая опытная сестра отделения Фото: Евгения Суворова

Для людей, посвятивших себя медицине, нет понятия слабых нервов и хрупких плеч. Их труд героический и скромный, но часто безымянный. И всё же это особый персонал больницы, способный вернуть своих пациентов к жизни и вере в лучшее. Тюменке Нине Распоповой, медицинской сестре-анестезисту высшей категории отделения анестезиологии и реанимации (АРО 6) областной клинической больницы № 1, 74 года. По мнению ее коллег, это одна из лучших сотрудников и самая опытная медсестра отделения. А еще – человек с большим добрым сердцем.

– В 1970 году окончила Тюменское медицинское училище и пришла на работу в областную больницу. Сейчас их две, а раньше областная больница была единственной. Семь лет проработала в отделении нейрохирургии, затем, по приглашению заведующего, возглавлявшего в ту пору отделение реанимации, прошла специализацию и по сей день, вот уже 44 года, тружусь здесь, – вспоминает Нина Петровна.

Роды в тайге

Много лет женщина отдала санитарной авиации. Дежурили в паре с другой медсестрой по 15 дней в месяц.

– Запомнился случай, когда прилетели на вертолете в Уватский район, в село Демьянку. Приземлился вертолет где-то на поляне, затем плыли на лодке к дому роженицы. Доставить ее в больницу не было возможности, и мы провели операцию (кесарево сечение) женщине у нее дома, прямо на столе.

– Работала бригада из трех человек: акушер-гинеколог, реаниматолог и я, отвечающая за внутривенное введение необходимых препаратов роженице. Все необходимые инструменты у врачебной бригады были с собой. Роды прошли благополучно, женщина и новорожденный чувствовали себя хорошо, – говорит медсестра. – Однажды силами санавиации доставили в екатеринбургскую (в ту пору свердловскую) больницу, в отделение микрохирургии, малыша. Трехлетний мальчик в одном из сел Тюменской области пробрался в трактор, играл, нажимал там разные кнопки, и ребенку стеклом дверцы кабины отсекло руку. Ее поместили в специальный контейнер-холодильник, малыша погрузили в медикаментозную кому и увезли на операцию.

Распопова вспоминает, что в период работы в санавиации поставила личный рекорд: за сутки дежурства ее вызывали трижды. А в пору бумажных медицинских карт при операции на сердце с применением системы искусственного кровообращения, которая длилась почти сутки, лист назначений медицинских препаратов во время и после медицинского вмешательства был длиною три метра.

Фото: из архива Нины Распоповой Фото: Евгения Суворова

Радуемся, когда пациент выздоравливает

Нина Петровна работала в разных отделениях, где проводили генекологические, хирургические, урологические, травматологические, сердечно-сосудистые и другие операции.

– В мои обязанности входит подготовка операционной к приему пациента. Отвечаю за препараты, которые по назначению врача будут вводиться больному внутривенно, готовлю к работе инструменты и оборудование для обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения искусственной вентиляции легких. После операции пациента помещают в палату пробуждения, где продолжается наблюдение вплоть до полного восстановления дыхания и сознания, – объясняет Распопова.

Конечно, случаи в медицинской практике бывают разные. Иногда даже, казалось бы, совсем безнадежно больной пациент благодаря лечению и уходу сотрудников отделения реанимации встает на ноги, выздоравливает.

Без анестезии невозможно

Когда пациент приходит в себя после операции, он в первую очередь интересуется, кто из хирургов ее проводил. А ведь в том, что медицинское вмешательство прошло на высоком уровне, большая заслуга и анестезиологической бригады.

Успокоить, снять боль, контролировать нормальную работу всех систем организма во время операции, провести максимально безопасное и эффективное обезболивание – вот основные задачи, с которыми приходится работать врачам-анестезиологам и медсестрам-анестезистам. Кроме того, они должны обеспечить проведение необходимого вмешательства, иногда в положении пациента на боку или животе, а в случае обнаружения отклонений нормального функционирования систем организма вовремя исправить возникшие «неполадки в работе».

По мнению героини статьи, врачи, средний и младший медицинский персонал, отвечающие за анестезию, должны быть максимально ответственными, внимательными, умеющими сочувствовать и работать в команде. Также важным качеством является самообладание и способность быстро принимать решения в критических ситуациях.

Нина Распопова Фото: Евгения Суворова

Работа стрессовая, не каждый выдержит

Как подчеркнул заведующий отделением реанимации ОКБ № 1, врач – анестезиолог-реаниматолог Владимир Шаповалов, быть медсестрой-анестезистом – это призвание. Необходимы талант и большая ответственность, высокая квалификация. Дежурить приходится круглыми сутками, без сна, часто не бывая дома, а это не каждый человек психологически выдержит. Не всегда такое положение дел по душе и семье. Очень важен надежный тыл, поддержка и понимание близких.

– Работа стрессовая. В отделении лежат пациенты, находящиеся в критических и терминальных состояниях. Имеется постоянный риск заражения от пациентов, – говорит заведующий отеделением.

В последнее время Нина Распопова трудится медсестрой перевязочного кабинета. Кроме перевязок, ассистенции при врачебных манипуляциях, отвечает за стерилизацию медицинских инструментов отделения.

Пожелаем Нине Петровне долгих лет, крепкого здоровья, благодарных пациентов!