Тюменские анестезиологи переняли уникальный опыт у южнокорейских коллег

Анестезиологи тюменской Областной клинической больницы №2 стали проводить регионарную блокаду периферических нервов под чутким руководством ультразвука. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это стало возможным благодаря поступлению нового спецоборудования, которое медики закупили за счёт средств областного бюджета.

ЧТО ТАКОЕ РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ?

Регионарная анестезия применяется тогда, когда нужно «отключить» чувствительность конкретного участка тела (например, одну конечность), и чаще всего востребована при травматологических и ортопедических вмешательствах. Основное преимущество новой, ультразвук-ассистированной методики состоит в том, что она учитывает анатомические особенности местоположения нервных сплетений пациента и точное позиционирование кончика инъекционной иглы. Благодаря этому, врачи могут проводить большее число анестезиологических манипуляций быстрее, качественней и безопаснее, чем при использовании оригинальных методик.

По словам врача-анестезиолога-реаниматолога ОКБ №2 Анастасии Бротановой, врачи находят нерв под контролем ультразвуковой навигации. Затем прослеживают движение инъекционной игры и контролируют распределение анестетика.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

- За счёт этого риск повреждения нервных стволов и близлежащих сосудов минимизируется, эффективность манипуляции возрастает. Применение минимального количества препарата повышает безопасность и комфорт процедуры для пациента, - говорит Анастасия Бротанова. – Новая методика используется и при выполнении пункций и катетеризации центральных сосудов, проведении эпидуральной и спинальной анестезии, облегчая диагностику и лечение критических состояний в отделении интенсивной терапии.

ИДЕНТИЧНЫЕ ПОДХОДЫ

Ценный опыт тюменские анестезиологи ОКБ №2 переняли у коллег-южнокорейцев. В этом году два врача клиники – анестезиолог-реаниматолог Анастасия Бротанова и травматолог-ортопед Алексей Фарйон – вернулись из двухмесячной стажировки в лучших клиниках Южной Кореи. В азиатской стране они изучали особенности зарубежной медицины в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи и применения современных технологий лечения.

Обучались тюменские врачи во время корейско-российской программы медицинской подготовки 2018 года, которому предшествовал многоэтапный конкурсный отбор. Помимо профессиональных компетенций, одним из условий принимающей стороны было свободное владение английским языком. Тюменские врачи вошли в число 14-ти специалистов, которые справились с испытаниями, наравне с врачами из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Саратова, Иркутска и Тюмени. Все расходы, связанные с их проживанием и обучением, за исключением авиабилетов, взял на себя Корейский институт развития здравоохранения.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали «Комсомольской правде – Тюмень», что профессиональный опыт тюменские медики приобрели в университетской клинике Chosun (там обучалась Анастасия Бротанова_ и в клинике университета Wonkwang, где обучался Алексей Фарйон. Тюменцы тренировались в симуляционно-тренинговых лабораториях и работали в операционных и отделениях.

Оказалось, что подходы к лечению травматологических пациентов и у тюменцев, и у корейцев практически идентичные. Разве что, в зарубежной клинике более высокий уровень амбулаторной подготовки больных к госпитализации в хирургические отделения. Так, пациенты поступают в госпиталь с результатами необходимых анализов, и в этот же день им можно делать операцию. В России же время перед операцией может занять несколько дней. Для решения этой проблемы в ОКБ №2 провели тщательный анализ маршрутизации пациентов, и в итоге выработали оптимальную схему помощи пациентам с травмами, в т.ч. и поступающим в экстренном порядке.

Как отметил сам Алексей Фарйон, сейчас лечение пациентов с переломами верхней трети бедренной кости начинается уже в приемном отделении.

- После тщательного предоперационного обследования при отсутствии противопоказаний операция больному выполняется в течение первых часов после перелома с минимальным для его жизни и здоровья риском, - рассказал он.

ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Стоит отметить, что во время стажировки тюменские врачи ознакомились с работой системы здравоохранения Кореи. Её главное отличие от российской в том, что ни один вид страховки в этой стране не покрывает всех медицинских расходов на 100%, причем даже при оказании экстренной помощи. Тем не менее, в Корее врач — самая престижная и уважаемая профессия.

Стоит отметить, что отправить тюменцев в Южную Корею – инициатива департамента здравоохранения Тюменской области. Главврач ОКБ №2 Роман Паськов поддержал сотрудников учреждения, которые с успехом прошли региональный этап конкурса. По его мнению, в клинике, за которой с первых дней работы закрепился негласный статус больницы скорой помощи, качеству подготовки медицинских работников необходимо уделять большое внимание.

- Успешный врач должен учиться, открывать новые горизонты, генерировать и воплощать свежие идеи на практике, а Южная Корея была выбрана как наилучший вариант госпитальной практики, - отметил Роман Паськов.