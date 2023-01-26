Пропавшего в начале года молодого тюменца нашли мертвым

Парня, который пропал в начале года, нашли мертвым

Второго января в районе улицы Стартовой ушел из дома 23-летний местный житель. Он был одет в темно-синий пуховик и черную бейсболку. Волонтеры подключились к поискам лишь спустя две недели.

Сегодня корреспонденту «КП»-Тюмень» в поисковом отряде «Белая Сова – Тюмень» сообщили, что парня нашли мертвым.

Напомним, ранее мы писали, что в Тюмени также ищут несовершеннолетнего подростка. В поиске задействованы полицейские.

А в конце прошлого года к нам в редакцию обратился племянник женщины, которая пропала еще в конце 90-х. Он пояснил, что она ушла на прогулку с подругами по родной деревне и не вернулась.