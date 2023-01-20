В Тюмени неделю ищут 13-летнего школьника Муззаммила Ахмедова азиатской внешности. Ориентировка.

В Тюмени неделю ищут 13-летнего школьника Муззаммила Ахмедова азиатской внешности Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени целую неделю разыскивают 13-летнего шестиклассника Муззаммила Ахмедова, который 13 января 2023 года около 10-11 часов ушел из дома на улице Магистральной, и до настоящего времени его местонахождение не известно. Известно, что мальчик ни разу не уходил из дома ранее.

Фото: УМВД по Тюменской области

Рост Муззаммила – 160 сантиметров, худощавого телосложения. Внешность азиатская. Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки Nike. Как сообщил в УМВД по Тюменской области, полицейские ищут ребенка и устанавливают, где он может находиться.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 112 или 102, а также 8 (3452) 79-98-06 или 79-98-72.