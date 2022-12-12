В Тюменской области 26 лет разыскивают пропавшую без вести девушку

В Тюмени 26 лет разыскивают пропавшую девушку. Фото: соцсети.

В Тюмени разыскивают Надежду Бердюгину, пропавшую 1 мая 1996 года. 20 летняя девушка вышла из дома в деревне Бердюгино Армизонского района, и с тех пор её местонахождение не известно.

В редакцию «Комсомольской правда» – Тюмень» обратился Юрий Бердюгин, племянник пропавшей. Он попросил вновь разместить в интернете фотографии пропавшей в надежде, что даже через столько лет кто-то может помнить её и помочь с поисками.

– Она ушла гулять с подругами на улицу в родной деревне и не вернулась. Может быть, она найдется или кто-нибудь узнает ее по фотографии, – рассказал родственник пропавшей.

Девушка, которой на момент исчезновения было всего 20 лет, сейчас может быть 46-летней женщиной.

По закону поиск без вести пропавших осуществляется органами внутренних дел в течение 15 лет с момента заведения разыскного дела. В настоящее время Надежда Бердюгина уже не значится в списке пропавших без вести.

По данным МВД РФ, в России ежегодно пропадают без вести около 180 тысяч человек. Большинство из них находят – около 160 тысяч человек. На конец 2021 года пропавшими без вести числились 40 тысяч человек. В последние годы эта цифра постоянно снижается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что СБУ объявила в розыск тюменских депутатов и экс-банкира.