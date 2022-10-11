СБУ объявила в розыск тюменских депутатов и экс-банкира. Фото: council.gov.ru.

СБУ объявила в розыск тюменских экс-банкира и депутатов. Карточку с их данными можно найти в базе данных Министерства внутренних дел Украины.

Так, в разделе «Лицо, скрываемое от органов досудебного расследования» есть представители Совета Федерации Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов, а также депутаты Эрнест Валеев, Иван Квитка и Анатолий Карпов.

Народных избранников обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сенаторам вменяют эту же статью Уголовного кодекса, а также статью «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал попадание в санкционные списки. Сделал он это на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона.

По словам главы региона, для него было очевидно, когда еще только начали вводить санкции, что придет время, когда туда попадут губернаторы.