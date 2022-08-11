«Пусть какие хотят вводят!»: Александр Моор прокомментировал введение санкций Евросоюза

Александр Моор прокомментировал введение санкций Евросоюза. Фото: Скриншот с видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал попадание в санкционные списки. Сделал он это на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона.

По словам главы региона, для него было очевидно, когда еще только начали вводить санкции, что придет время, когда туда попадут губернаторы.

– Мое отношение к этому спокойное. Более того, чем дальше, тем большее количество государственных служащих и депутатов будут в него включать. Я рад был оказаться в такой приличной компании вместе с президентом и федеральными руководителями, – заявил Моор.

Александр Викторович также отметил, что лишение всех жителей России возможности поехать в Европу посредством невыдачи шенгенских виз – это «бредовая идея».

– Не знаю, примут ли решение, но исключать нельзя. Пусть какие хотят санкции вводят! Самое важное, что сегодня все мы действуем в интересах России и понимаем, что отвечаем на текущие вызовы и должны решать долгосрочные задачи, чтобы обеспечить суверенитет, быть экономически и технологически независимыми, – сказал губернатор.

Он также выказал уверенность, что местные нефтяные и газовые компании адаптируются, найдут новых партнеров.

– Предприятия в регионе быстро адаптировались. Были выстроены логистические цепочки через другие страны, проведен поиск и замена западных товаров на аналогичное оборудование из дружественных стран или перенаправлены на отечественные предприятия, – сказал Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатора Тюменской области Александра Моора внесли в санкционный список Великобритании. Об этом стало известно из материалов на на сайте, где размещен полный список попавших под санкции.

Стоит отметить, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов тоже попал в немилость британских властей. А вот губернатор Югры Наталья Комарова в списке не значится.