Губернатора Тюменской области Александра Моора внесли в санкционный список Великобритании. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатора Тюменской области Александра Моора внесли в санкционный список Великобритании. Об этом стало известно из материалов на на сайте, где размещен полный список попавших под санкции.

Стоит отметить, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов тоже попал в немилость британских властей. А вот губернатор Югры Наталья Комарова в списке не значится.

«Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области, дата рождения 06.01.1974», – указано в документе. Он обновлен накануне, 25 июля.

Кстати, санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране, если они, конечно, есть.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, выступая на День Победы в 2022 году, Александр Моор отметил, что акция «Бессмертный полк», которая, как мы знаем, родилась в Тюмени, "стала выражением искреннего чувства признательности, особого почтения нашим родным и близким, всем, кто шаг за шагом приближал великий день 9 Мая, и выстояли, и одержали долгожданную победу".

– Эти сильные патриотические чувства еще более обостряют реакцию на несправедливость, ложь и подлость, которые сегодня творятся в мире и с которыми вновь борется наша родина, – заявил глава региона.