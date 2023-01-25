В Тюменской области нетрезвый отец привез ребенка в школу и был задержан инспекторами ГИБДД

Фото: Госавтоинспекция

В одном из сельских поселений Тюменской области выпивший мужчина сел за руль автомобиля и привез в учебное заведение своего ребенка. Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в региональной Госавтоинспекции, мужчину отстранили от участия в дорожном движении инспекторы ДПС. Алкотестер показал 0,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Напомним, ранее мы писали, что в Ялуторовске пьяный тоболяк умудрился угнать трактор и попасть на нем в ДТП. Затем он поставил его на место и спокойно лег спать. На правонарушителя завели административное дело. А в Тюмени другой искатель приключений стащил ключи у своего приятеля и отправился на его автомобиле путешествовать по местным дорогам. Угонщика задержали, и теперь он может отправиться за решетку на несколько лет.