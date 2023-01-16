Пьяный тюменец стащил ключи от автомобиля у своего приятеля и отправился кататься по городу

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Тюменские правоохранители задержали угонщика автомобиля. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением в дежурную часть отдела полиции № 2 обратился тюменец 1965 года рождения. Он сообщил, что не обнаружил свою машину на оставленном месте.
Подозреваемым в этом деле оказался ранее судимый 34-летний приятель потерпевшего, которого полицейские вычислили в ходе расследования.
– Установлено, что в день происшествия мужчины распивали спиртные напитки дома у потерпевшего. Когда хозяин квартиры ушел в другую комнату, злоумышленник тайно взял ключи от автомобиля, а затем отправился кататься по областному центру, – прокомментировали в ведомстве.
Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в Тобольске мужчина угнал служебный автомобиль полиции и врезался в столб.