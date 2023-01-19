В Тюменской области пьяный тоболяк угнал трактор и попал на нем в ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовске пьяный тракторист угнал трактор и попал на нем в ДТП. Информацию об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 57-летний тоболяк угнал трактор со строительной площадки, где трудится, а затем на улице Новикова въехал на нем в стоящий автомобиль «Лада-Калина». К счастью, пострадавших в аварии нет, а сам виновник скрылся с места происшествия.

Место ДТП, которое совершил мужчина Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД с помощью видеокамер выяснили путь следования трактора, и оказалось, что мужчина просто вернул его на стоянку строительного объекта и спокойно лег спать в вагончике.

– Удостоверение тракториста мужчина имеет уже 40 лет, водительского удостоверения у него нет. Тем не менее в 2013 и 2014 годах он задерживался за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тракторист отказывался от того факта , что вообще ездил куда-либо на тракторе и употреблял алкоголь. Показания алкотестера составили 1,00 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в ГИБДД Тюменской области.

На мужчину завели административное дело за пьяное вождение и оставление места аварии. Расследованием угона трактора занимаются полицейские.