В Тюмени самосвал «раздавил» легковушку, попавшую в слепую зону

Фото: скриншот видео

На улице Челюскинцев сегодня произошло нетипичное ДТП с участием грузового автомобиля. Столкновение случилось в момент, когда самосвал начал перестраиваться в другой ряд на котором уже ехал ВАЗ-2106. Скорее всего, водитель самосвала не заметил легковушку и немного «потрепал» своими габаритами. В результате аварии, ВАЗ медленно развернулся и перекрыл проезжую часть.

Корреспонденту «КП»–Тюмень» в областной Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что вчера также в Тюмени произошло ДТП, но уже с участием нескольких автомобилей. Помимо этого, один из них перевернулся на бок. А в Тобольском районе Тюменской области на федеральной автодороге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.