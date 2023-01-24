В Тюмени произошло массовое ДТП

Фото: группа «Авто Тюмень-ДТП»

Сегодня днем в Тюмени на улице Запольной произошло ДТП с участием нескольких машин. Как сообщается в группе «Авто Тюмень-ДТП», движение в центре города парализовано, наблюдаются пробки. Красная иномарка перегородила дорожную полосу, у второго автомобиля сильно разбит бампер, а третья и вовсе лежит на боку.

На место столкновения приехали сотрудники МЧС и автоинспекторы.

Комментарии от ГИБДД ожидаются.

Напомним, вчера мы сообщали о ДТП с участием кареты скорой помощи, которая спешила на экстренный вызов к пациенту. Коллег спасла другая бригада, врачу и фельдшеру перевернувшейся скорой потребовалась помощь медиков. Пострадавших доставили в приемное отделение областной больницы № 2.