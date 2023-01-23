В Тюмени перевернулась карета скорой помощи, ехавшая на экстренный вызов к пациенту

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В Тюмени сегодня, 23 января, машина скорой медицинской помощи, ехавшая к пациенту с острым коронарным синдромом, попала в ДТП и перевернулась. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, «скорую» спасла другая бригада медиков, которая проезжала мимо ДТП.

В аварии пострадали врач и фельдшер «скорой». После того, как их осмотрели, работников скорой госпитализировали в приемное отделение ОКБ №2, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным депздрава, после осмотра медиков отправили на амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Получив информацию по ДТП, старший врач отправил к пациенту ближайшую бригаду, чтобы оказать пациенту экстренную помощь.