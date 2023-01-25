На федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

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В Тобольском районе Тюменской области на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля – «Лада Ларгус» и «Лада Веста». Погиб водитель первого автотранспорта. А водителя и пассажира «Весты» госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве также подчеркнули, что на том участке, где произошло смертельное ДТП, движение осуществляется только по одной полосе в двух направлениях.