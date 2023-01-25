Председатель СК России поручил тюменским следователям доложить о ходе расследования дела об осквернении сквера Победы

правонарушители могут получить крупный штраф или отправиться за решетку

В Тюмени несколько дней назад пятеро парней поиздевались над аркой в сквере Победы. Правонарушителей очевидцы с соседних домов записали на видео и выложили в социальные сети, однако они пока не найдены. Делом занялись правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Также председатель Следственного комитета России заинтересовался вопиющим случаем и поручил главе СК по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, об этом корреспонденту «КП»–Тюмень» рассказали в ведомстве.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». За данное преступление можно получить штраф до пяти миллионов рублей, а также отправиться за решетку.