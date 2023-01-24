В Тюмени после публикаций в СМИ об осквернении арки в парке Победы возбудили уголовное дело

силовики возбудили уголовное дело и ищут малолетних преступников

Вопиющий случай произошел накануне в Тюмени. Пятеро парней залезли на конструкцию, сорвали буквы и тем самым исказили смысл слов. Все это было записано на видео, попало в соцсети и вызвало резонанс. Местные СМИ опубликовали десятки материалов, чем привлекли внимание к произошедшему и у следователей.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областного СК РФ, в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об осквернении арки в парке Победы в Тюмени. Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и принимают меры по установлению и задержанию всех лиц, причастных к повреждению памятного объекта.

Помимо этого, уже возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»