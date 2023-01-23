В Тюмени группа подростков сорвала буквы со стелы в Сквере Победы Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в сквере Победы пятеро парней осквернили стелу в форме звезды. Забравшись на конструкцию, они сорвали буквы, что исказило смысл слов. В одном из городских пабликов появилось видео, снятое тюменцем. Ролик подписан так: «Самые настоящие фашисты оскверняют сквер Победы».

Как сообщает «ФедералПресс», за выходкой одного парня, залезшего на конструкцию, наблюдали трое пацанов. Пока тот срывал буквы от слова «Победа», его подбадривал ещё один участник происходящего. Когда стелу хулиганы все-таки повредили, они убежали из сквера с криками и ором.

Тюменцы осудили произошедший инцидент, а полиция уже устанавливает участников инцидента, которые присутствуют на видеозаписи.