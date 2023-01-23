В Тюмени осудят сотрудника «ЛесПаркХоза», по вине которого на девочку упало старое дерево

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Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела озеленения МКУ «ЛесПаркХоз», который обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с марта по июль 2022 года обвиняемый не обеспечил надлежащее выполнение работ, которые должны обеспечить безопасность жизни и здоровья людей и предотвратить падение деревьев. В результате в июле 2022 года на ул. Ватутина старое дерево упало на женщину с ребенком, причинив им разные травмы и сломав самокат.

Во время следствия обвиняемый полностью возместил ущерб на сумму 329 тысяч рублей. Это произошло после того, как суд удовлетворил иск прокурора в интересах девочки.