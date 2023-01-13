С «ЛесПаркХоза» в Тюмени взыскали 329 тысяч рублей в пользу девочки, на которую упало дерево

Фото: Анастасия Перминова

Ровно 329 тысяч рублей взыскали в качестве причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ «ЛесПаркХоз» в пользу 10-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июле 2022 года во время прогулки в дома по ул. Ватутина, 49 на девочку упало дерево. В результате ребенок получил раны, ушибы, ссадины тела и головы, а ее самокат оказался сломан. Пострадавшую госпитализировали в Областную клиническую больницу №2, где медики оказали ей помощь.

Фото: Анастасия Перминова

О защите прав дочери в прокуратуру обратилась мама девочки. По результатам прокурорской проверки прокурор округа обратился в суд, чтобы взыскать деньги с «ЛесПаркХоза». Именно на него возложена обязанность следить за состоянием деревьев, которые растут на озелененных территориях Тюмени.

Решение в законную силу пока не вступило

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что местные жители не один раз звонили в управу Центрального административного округа, чтобы деревья спилили, так как они находятся в плачевном состоянии, внутри все уже сгнили.