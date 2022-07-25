В Тюмени 9-летнюю девочку сильно ранило упавшее на нее аварийное дерево. Фото - Анастасия Перминова.

В Тюмени чуть не произошла трагедия! Мама с 9-летней дочкой спокойно ехали на электросамокате, как на них упало дерево. Инцидент случился у дома № 49 на улице Ватутина.

– Подруга отделалась царапинами, а её дочь очень сильно пострадала – у неё глубокая рваная рана ноги, шоковое состояние. Скорая и полиция приехали быстро! Спасибо огромное неравнодушным людям, всячески предлагали свою помощь, – рассказала знакомая пострадавшей женщины Анастасия Перминова.

Фото - Анастасия Перминова.

По ее словам, местные жители не один раз звонили в управу Центрального административного округа, чтобы деревья спилили, так как они находятся в плачевном состоянии, внутри все уже сгнили. Горожанка также ссылается на мужчину, который утверждает, что за несколько лет в этом районе упали пять деревьев. В одном случае пострадала женщина – её немного поцарапали ветки.

– Чуть позже приехала обслуживающая компания, быстро спилили и убрали только ту часть дерева, которая упала. Они сказали, что не имеют право убирать взрослое дерево, только если есть на это основания и соответствующий талон на спил, – сообщила тюменка.

Пока известно, что скорая помощь прибыла на место происшествия спустя восемь минут после вызова. Девочку увезли в областную клиническую больницу № 2.