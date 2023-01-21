В Тюмени нашли пропавшего неделю назад подростка

Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени нашли пропавшего неделю назад 13-летнего подростка. Об этом сообщают в официальной группе поискового отряда «Белая Сова - Тюмень». К счастью, подросток жив. Но о том, где он находился все это время информации нет. Волонтеры поблагодарили всех за помощь в распространении информации и попросили снять ориентировки.

- Муззаммил Ахмедов 2009 года рождения найден, жив, – написали 21 января в 00:04, в группе «Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Муззаммил Ахмедов ушел из дома 13 января, а 19 января в полицию с заявлением о его пропаже обратились его родители. Поисками школьника занимались полицейские и волонтеры ПО «Белая Сова - Тюмень».

Ранее, «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что под Тюменью волонтеры нашли старушку, весь день блуждавшую в лесу в поисках грибов.