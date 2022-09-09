Под Тюменью волонтеры нашли старушку, весь день блуждавшую в лесу в поисках грибов Фото: Татьяна Коркина

Волонтеры «ТюменьРегионСпаса» отыскали пенсионерку Любовь Федорову, которая утром приехала за грибами в лес, но к вечеру о её местонахождении ничего не было известно. Как оказалось, в 18.37 она поняла, что сама не сможет выйти из леса, и экстренно позвонила по номеру 112.

Уже через полчаса первый экипаж был на месте. Правда, поиски осложнились полным отсутствием сотовой связи в районе поисков.

Через полтора часа Любовь Михайловна вышла из леса на одну из дорог, но сеть по-прежнему была недоступна. Местонахождение женщины установила ЕДДС Тюменского района. Вместе с представителями местной администрации, лесничества и участковым волонтеры патрулировали одну дорогу за другой. В 20.55 участковый нашел Любовь Михайловну живой и здоровой.