Бойцам спецоперации передали открытки от детей из тюменского детдома

Скриншот из видео

Бойцам, участвующим в спецоперации, передали открытки от детей из тюменского детдома. Об этом рассказал губернатор Александр Моор.

- Перед Новым годом в социальной гостиной мне передали открытки, которые тюменские ребятишки подготовили для наших бойцов. Дети написали теплые слова и пожелания для защитников Отечества. Договорились, что доставим их при первой возможности. Обещание выполнил, - подчеркнул глава региона.

Как отметил Александр Моор, бойцы очень ценят такие весточки из дома. Ведь простые слова, написанные ребенком, способны растопить даже суровые мужские сердца. Кстати, многие потом хранят открытки как дорогую реликвию.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что подразделениям тюменских и ямальских бойцов передали дополнительные приборы наблюдения и доразведки. Ценный груз приобрели и доставили благодаря местным властям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Военнослужащие передали привет тюменцу Рустаму Сайфуллину, удостоенному звания Героя России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области (подробнее)