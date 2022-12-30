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НовостиОбщество30 декабря 2022 2:22

Военнослужащие передали привет тюменцу Рустаму Сайфуллину, удостоенному звания Герой России

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Бойцы инженерно-саперного полка передали привет и добрые пожелания тюменцу Рустаму Сайфуллину, удостоенному звания Герой России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

- Уважаемый Рустам Галиевич, весь личный состав полка желает вам скорейшего восстановления и возвращений в строй, - сказал один из военнослужащих.

Также солдаты отметили, что, благодаря полученным опыту и знаниям, они точно и в срок выполняют поставленные перед ними ежедневные задачи и гордятся службой в инженерно-саперном полку.

- Победа будет за нами! - не сомневаются бойцы.

Напоминаем, что полковник Рустам Сайфуллин вернулся в Тюменскую область после лечения в госпитале. За участие в специальной военной операции он был удостоен звезды Героя России. Во время выполнения боевых задач Рустам командовал инженерно-саперным полком, был дважды ранен, но оба раза оставался на линии соприкосновения до полного выполнения задачи.