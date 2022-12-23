В Тюмени встретили Героя России Рустама Сайфуллина

Рустам Сайфуллин приехал в Тюмень после госпиталя. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени торжественно встретили Героя России Рустама Сайфуллина. Удостоенный высшей награды страны за участие в специальной военной операции полковник Сайфуллин лечился после ранения. На время праздников он вернулся на Родину.

- Первым делом навещу родителей моих ребят, участвующих в спецоперации. Поклонюсь им за то, что воспитали таких сыновей, и узнаю, чем могу помочь. А дальше буду заниматься своим делом. Дома и стены помогают. Дух боевой. Работы еще много, мы к ней готовы, - сказал Рустам Сайфуллин.

Героя России встретили с оркестром. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Встретить Героя России пришли однокурсники по ТВВИКУ.

- Участвуя в спецоперации, мы чувствуем поддержку тюменцев. Когда приходят посылки, письма и рисунки от детей - это очень воодушевляет. Огромное спасибо землякам!, - рассказал Сайфуллин.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что Рустам Сайфуллин получил ранение в ходе СВО. Он потерял ногу, но остался на боевом посту. После ранения полковник попал в столичный госпиталь, где проходил реабилитацию. Несмотря на тяжёлое ранение, полковник Сайфуллин рвётся обратно на службу.