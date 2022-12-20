Подразделениям тюменских и ямальских бойцов передали дополнительные приборы наблюдения и доразведки

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Подразделениям тюменских и ямальских бойцов передали дополнительное оборудование - приборы наблюдения и доразведки. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ценный груз приобрели и доставили благодаря местным властям. Он очень пригодится солдатам на спецоперации.

- От себя лично и от своих товарищей хочу сказать спасибо правительству Тюменской области, губернатору за поддержку, за то, что помогаете нам экипироваться. Для нас это все необходимо, для нас это важно. Огромное спасибо! - сказал один из бойцов.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что жители Армизонского района отправили мобилизованным землякам медикаменты, инструменты и печки-буржуйки. Там развернуто несколько пунктов приема помощи.

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