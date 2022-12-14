Тюменцы отправили мобилизованных в зону СВО медикаменты, инструменты и печки-буржуйки

В Тюменской области собрали партию вещей для мобилизованных в зоне СВО. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Армизонском районе Тюменской области собрали очередную партию гуманитарной помощи, собранной во время акции #СвоихНеБросаем.

13 декабря вещи уже отправили в Тюмень. В ближайшее время их доставят в зону проведения СВО.

С начала объявления частичной мобилизации в Армизонском районе развернули несколько пунктов приема помощи, организуют благотворительные концерты, систематически проводят сборы средств, не забывают помогать и семьям участников спецоперации.

ЖИтели Армизонского района собрали посылки для бойцов в зону СВО. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

- Эти посылки обязательно дойдут до наших ребят. Иначе просто быть не может, ведь в них вложено тепло, частичка души каждого из нас. Ребята, держитесь, победа будет за нами, с нами бог и правда. С вами все мы. Мы безгранично верим в ваше мужество, отвагу и честь, - рассказывают жители.

Сбор гуманитарной помощи продолжается - координаты пунктов размещены на страницах «Армизонского вестника», в социальных сетях и на сайте издания.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала, что тюменским бойцам в зону СВО передали приборы наблюдения и доразведки.