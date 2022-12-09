Тюменским бойцам в зону СВО передали приборы наблюдения и доразведки

Мобилизованным тюменцам доставили технику, теплые вещи и посылки от родных. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменским мобилизованным, находящимся в зоне специальной военной операции доставили технику, тёплую одежду и посылки от родных.

– Поручил инструкторам центра «Аванпост» лично доставить нашим бойцам приборы наблюдения и доразведки и уже на месте провести обучение использования новых спецприборов, а также тёплую одежду, и передать посылки от родных, – написал Александр Моор в своем телеграм-аккаунте.

По сообщениям от бойцов, все уже доставлено. Инструкторы помогли установить оборудование и провели серию занятий по огневой подготовке.

– Парни говорят, что благодаря такой поддержке им хочется выкладываться и отдаваться службе полностью. Значит, дорогие земляки, мы все с вами делаем правильно. Поддержка придаёт силы нашим бойцам, приближает победу и их возвращение домой, – написал губернатор Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из региона отправили уже 7 эшелонов с мобилизованными в зону специальной военной операции. Вечером 2 декабря состоялась отправка в зону СВО мобилизованных сапёров.