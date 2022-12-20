Мобилизованным тюменцам отправят «Тепло родного дома»

Из Тюмени отправили посылки мобилизованным. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Для мобилизованных из Тюмени отправили фуру с посылками, собранными в рамках акции «Тепло родного дома». Акцию запустили губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии «Единая Россия».

Как сообщали ранее в пресс-службе губернатора Тюменской области, поступало большое количество обращений по поводу посылок для земляков, которые находятся в зоне СВО. Александр Моор обещал, что сбор будет организован во всех муниципалитетах. Собрали 1037 посылок.

– Больше недели длился прием посылок, работали 35 пунктов сбора. Мы запустили эту акцию, чтобы поддержать бойцов, поздравить их с Новым годом и еще раз передать, как сильно мы ждем их домой, – рассказала руководитель исполкома «Единой России» Ольга Швецова.

Машина с грузом отправилась в Краснодон, откуда посылки распределят по подразделениям. Собирать посылки для бойцов будут и ко Дню защитника Отечества.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что из Тюмени проводили седьмую партию мобилизованных бойцов.