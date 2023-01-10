В Тюмени родители возмущены необходимостью отправлять детей в школу, несмотря на тридцатиградусный мороз

В Тюмени родители возмущены необходимостью тащить детей в школу, несмотря на тридцатиградусный мороз Фото: Тюмень - наш дом

Родители тюменских школьников возмущены решением администрации Тюмени не отменять очные занятия в городских школах, несмотря на тридцатиградусный мороз. Сейчас столбики термометров показывают -30 градусов, а по ощущениям как -34. Однако в паблике «Тюмень – наш дом» с утра опубликовано такое сообщение:

– Сегодня учебные занятия 1-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются.

Мамы и папы буквально атаковали группу администрации Тюмени с просьбами разъяснить, почему 10 января 2023 года ученикам, в том числе и первоклашкам, пришлось тащиться в школу. Ответ удивил:

– При температуре -23 градуса и ветре 3 м занятия в школах города не отменяются.

Разумеется, родителей такой ответ не устроил, ведь на улице температура совсем другая.

– Да вы где 23 то увидели? Вы серьёзно щас? Вам столько людей скинули сколько градусов на улице и что там действительно холодно, а вы про 23! Сами идите и ведите своих детей по такому морозу! – возмущаются пользователи.

Тем временем в Тюменском районе и в Тобольске занятия для учеников 1-9 классов отменили.

– Доброе утро! Сегодня, 10.01.2023, во всех школах Тюменского района очные занятия 1 смены для учеников 1-9 классов отменяются. Еще раз обращаем ваше внимание, что информация только для школ Тюменского муниципального района (это 32 школы в деревнях и поселках вокруг Тюмени, без учета города и других муниципалитетов Тюменской области), – говорится в сообщении паблика.

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