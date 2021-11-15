Жителям Тюмени на заметку: где узнавать об актировках. Список источников

Жителям Тюмени на заметку: где узнавать об актировках. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени напоминают, где можно узнать об актировках. С сегодняшнего дня, 15 ноября, оперативная информация об образовательном процессе будет размещаться два раза в день на сайте местной администрации. Для первой смены – около 6.00, для второй – в 11.00.

Где можно узнать информацию об актировках:

• группа «Тюмень – наш дом» в ВК

• группа «Тюмень – наш дом» в «Одноклассниках»

• аккаунт в «Твиттер»

• группа «Тюмень – наш дом» в «Фейсбук»

• в пуш-уведомлениях мобильного приложения «Тюмень – наш дом» (нужно поставить галочку «Получать уведомления об актировке»).

• телеграм-канал «Актировки | Тюмень»

Кроме того, узнать об отмене занятий можно также в Едином центре оперативного реагирования города по телефону 45-15-20 и на тюменских радиостанциях.

Параметры погодных условий, при которых отменят школьные уроки, остались прежними:

• температура воздуха ниже -30 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 - 4 классы;

• температура воздуха ниже -35 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 - 9 классы;

• температура воздуха ниже -40 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 - 11 классы;

• температура воздуха ниже -25 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 - 4 классы;

• температура воздуха ниже -30 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 - 9 классы;

• температура воздуха ниже -35 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 - 11 классы.