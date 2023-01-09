Власти рассказали, как устроен процесс обучения в тюменских школах во время актировок

Власти рассказали, как обустроен процесс обучения в тюменских школах во время актировок Фото: Татьяна Коркина

Работа образовательных учреждений во время морозов (а сегодня не пошли в школу ученики первой и второй смен) проводится в соответствии с утвержденным режимом работы. Об этом заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ученики, которые пришли в школу, сидят на уроках, дополнительных занятиях или на продленке как обычно, в соответствии с расписанием. Решение о том, вести свое чадо в школу или не вести, принимают только родители или законные представители.

Ученики, которые не пришли в школу во время актировки, могут учиться с помощью онлайн-уроков и дистанционных консультирований, а также с помощью размещения материалов и заданий в «Электронной школе Тюменской области».

Власти отмечают, что ученикам дают задания в соответствии с требованиями педагогов. А на все вопросы об организации учебного процесса можно получить ответы у классного руководителя или в администрации школы.