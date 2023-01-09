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НовостиОбщество9 января 2023 3:45

В Тюмени из-за морозов отменили очные занятия для учеников 1 – 9 классов первой смены

Ребята будут учиться дома
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени из-за морозов отменили очные занятия для учеников 1-9 классов первой смены

В Тюмени из-за морозов отменили очные занятия для учеников 1-9 классов первой смены

Фото: Татьяна Коркина

В связи с низкой температурой воздуха (а сейчас на дворе -32 градуса) занятия первой смены в школах города Тюмени отменены. Правда, для учеников с 1-го по 9-й класс. Старшеклассникам с 10-го по 11-й класс в школу идти все-таки придется, сообщили в администрации города.

Напомним, в первый рабочий день 2023 года, 9 января, в Тюмени будет очень холодно. Температура воздуха опустится до -32 градусов. Ранее мы рассказывали, где узнавать об актировках в Тюмени.