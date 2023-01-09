В первый рабочий день 2023 года, 9 января, в Тюмени будет очень холодно и морозно Фото: Татьяна Коркина

В первый рабочий день 2023 года, 9 января, в Тюмени ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер будет дуть северный с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Мороз лишь усилится: температура воздуха ночью -30…-35 C, днём -27…-32 C.

Погода в Тюмени 9 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 9 января (27 декабря по старому стилю) – Степанов День, в честь первого христианского мученика святого Стефана. С этого дня пастухи заключали договоры с крестьянами, у которых была скотина. Поэтому крестьяне приговаривали: «Степанов день пастуха кормит», «На святого Степана каждый себе пан». В этот день лошадей поили из серебряной посуды, а по углам ставили осиновые колья, чтобы ведьмы не подходили к дому.

Продолжались и Святки – время веселья и шумных игр. Молодежь ходила по домам, поздравляла всех с праздниками и пела песни. Кстати, со Степанова дня ждали морозов (что мы сейчас и наблюдаем). Если на Степанов день шел снег – значит, будет мокрая погода и ненастье.