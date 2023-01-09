В Тюменской области в новогодние праздники погибли 2 человека, 70 человек ранены Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В новогодние праздники 2023 года в Тюменской области произошло 38 ДТП, что на три аварии меньше, чем в 2022 году. По данным пресс-службы Госавтоинспекции региона, в ДТП погибли два человека, тогда как в 2022 году погибли трое. Однако ранеными в 2023 году оказались 70 человек, тогда как в 2022-м было 64 человека.

От участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции отстранили 101 водителя – и мужчин, и женщин, водителей легковушек и водителей фур, мотовездеходов и снегоходов.

Напомним, ранее итоги года подвели в МЧС: за новогодние праздники произошел 81 пожар. Свои итоги подвели и в Росводоканале, сотрудники которого рассказали, что тюменцы в праздники смывали в унитаз салаты, салфетки и шкурки от мандаринов.