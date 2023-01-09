В новогодние праздники тюменцы смывали в канализацию салаты, салфетки и шкурки от мандаринов

Фото: Росводоканал Тюмень
Специалисты «Росводоканал Тюмень» за новогодние праздники устранили 99 засоров на сетях канализации. Это на 5 засоров больше, чем за новогодние каникулы 2022 года, сообщили в администрации Тюмени.
По словам замначальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения компании «Росводоканал Тюмень» Александра Гарбузова, тюменцы смыли огромное количество мусора в канализацию. В их числе салфетки из нетканых материалов (они постоянно засоряют канализацию), салаты и шкурки мандаринов.
Благо профилактическая работа водоканала помогла избежать засоров на канализационных насосных станциях.
Также с 31 декабря 2022 года по 9 декабря 2023-го специалисты устранили 4 повреждения на водопроводных сетях, тогда как в 2022 году было устранено 8 повреждений.
– Снижение аварийности на сетях – результат плановой работы «Росводоканал Тюмень» по замене коммуникаций, – сообщили в администрации.