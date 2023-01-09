В новогодние праздники в Тюменской области произошел 81 пожар, двух человек спасли Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

За новогодние праздники, с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, в Тюменской области произошел 81 пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, двоих человек спасли.

Для ликвидации последствий аварий и ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 59 раз. Чтобы помочь населению, пожарные и спасатели выезжали 59 раз.

БДИ!

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Если вы обнаружили пожар, сообщите об этом по телефону вызова экстренных служб 112. Виновников нарушения правил пожарной безопасности, в зависимости от нарушений, ждет дисциплинарная, административная или даже уголовная ответственность.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области 1 января 2023 года потушено 14 пожаров и спасен 1 человек. Два человека за сутки получили на пожарах травмы.