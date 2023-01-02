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НовостиПроисшествия2 января 2023 9:12

В Тюменской области 1 января 2023 года потушено 14 пожаров и спасен 1 человек

Два человека за сутки получили на пожарах травмы
Виктория Терина
В Тюменской области 1 января 2023 года потушено 14 пожаров и спасен 1 человек

В Тюменской области 1 января 2023 года потушено 14 пожаров и спасен 1 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

За первые сутки наступившего 2023-го года подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области ликвидировали 14 пожаров. Спасен 1 человек и два человека получили на пожарах травмы.

Как рассказали спасатели, причинами произошедших 1 января 2023 года пожаров стали: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Кроме того, тюменские пожарные и спасатели 7 раз за сутки участвовали в ликвидации последствий ДТП. А одним случаем стал заглохший автомобиль на 129 –м километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск».

- Пожарные 146 –й ПСЧ обогрели в кабине спецтранспорта и доставили водителя и трех пассажиров автомобиля «Рено», который заглох на дороге, до ближайшего автосервиса - сообщили в МЧС.

Кроме того, спасатели и специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования 7 раз оказывали помощь населению.