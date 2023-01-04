Автопарк Областной больницы №14 села Казанского Тюменской области пополнился новым автомобилем

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Фото: Комсомольская правда
Новый автомобиль скорой помощи приобрели за счет средств бюджета Тюменской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Спецтранспорт направили в Усовскую врачебную амбулаторию Сладковского района. К слову, не так давно там установили и модульный гараж.
Ключи от нового транспорта вручил главврач областной больницы №14 Дмитрий Суворов, а также глава Сладковского района Александр Иванов.
Добавим, что автомобиль оснащен всеми необходимыми приспособлениями для того, чтобы оказывать пациентам экстренную помощь еще на догоспитальном этапе. Так, в машине имеется электрокардиограф, наркозно-дыхательный аппарат, дефибриллятор, кислородный концентрат, каталка, носилки для транспортировки больных, а также акушерские, реанимационные и педиатрические укладки.
В пресс-службе областной больницы №14 добавили, что автопарк существенно обновился благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Там также подчеркнули, что новое оборудование и транспортные средства улучшают качество оказания медпомощи и, конечно, повышают ее доступность.
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