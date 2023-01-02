Под бой курантов у пожилой тюменки началось носовое кровотечение

Фото: Станция скорой медицинской помощи г. Тюмени

Первый в 2023 году звонок на тюменскую станцию скорой медицинской помощи поступил под бой курантов. Как рассказали на официальной странице Станции скорой медицинской помощи Тюмени в соцсети, во время застолья в кругу родных и загадывания желания у 86-летней женщины внезапно началось обильное носовое кровотечение.

Взволнованные родственники позвонили в скорую и диспетчер помог им справиться с волнением, а также передал неотложный вызов первой освободившейся от экстренных вызовов бригаде. Тем временем врач-консультант держал ситуацию под контролем: спустя минуты он перезвонил семье, чтобы уточнить самочувствие женщины и дать совет по оказанию быстрой и правильной первой помощи.

- Голову наклонить вперед, на переносицу положить холод: можно кусок мяса из морозилки, обернутый в ткань. Далее возьмите бинт или ткань и смочите перекисью водорода, а затем сверните по типу тампона и аккуратно крутящими движениями в одном направлении вводите в носовой ход, откуда бежит кровь, – разъяснил алгоритм действий при носовом кровотечении врач-консультант скорой медицинской помощи Сергей Зубенко.

Прибывшие медики оказала женщине помощь и доставила в ОКБ № 2 для дальнейшего обследования.