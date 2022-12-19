«В медицинских сериалах половина – неправда»: фельдшер – о буднях работников скорой помощи

Тюменский врач скорой помощи советует не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники Фото: Евгения Суворова

Молодой врач скорой помощи подстанции № 3 города Тюмени Святослав Богданов с выбором профессии определился еще в раннем детстве. В шестом классе заболел гриппом, родители на свой страх и риск купили в аптеке лекарство, после которого у мальчика наступила аллергическая реакция с последующим анафилактическим шоком. Спасла Святослава бригада скорой помощи с подстанции, которая в то время находилась на улице Текстильной.

– До своего второго «рождения» о медицине вообще не помышлял, планировал продолжить семейную династию военных. А тут задумался: если помогли мне, значит, и я должен помогать другим людям, – рассуждает он.

После окончания Тюменского медицинского университета решил работать в структуре скорой медицинской помощи.

– Здесь мне нравится. Всё четко, быстро и грамотно, и от правильности выполнения определенного алгоритма действий оказания неотложной помощи часто зависит человеческая жизнь, – говорит Святослав. – На скорой случайных людей не бывает. И учишься тут быстро. Когда пришел на практику, не умел даже катетер в вену ставить, но не зря говорят, что всё приходит с опытом.

Святослав Богданов мечтал работать фельдщером с самого детства Фото: Евгения Суворова

В практике Богданова много замечательных историй и благодарных пациентов.

– Приехали как-то по вызову в небольшое село. После оказания необходимой помощи пациентке уже собирались уезжать, но вдруг в окно постучала молодая женщина с просьбой посмотреть ее маленького сына, который спит беспробудно более шести часов, – вспоминает врач. – Трехлетний ребенок спал на животе, когда мы его подняли, то обнаружили, что он лежит на пустом блистере, в котором отсутствовали шесть таблеток, предназначенных для снижения сахара в крови. Видимо, упаковку оставили в открытом доступе и малыш решил полакомиться таблетками. Глюкометр показал экстремально низкий уровень сахара в крови. Мальчик впал в гипогликемическую кому. Ребенка экстренно госпитализировали, в пути проводили все необходимые медицинские мероприятия. Всё закончилось хорошо, малыш вышел из комы и остался жив.

Еще один случай с отравлением лекарственными препаратами произошел с тюменской студенткой. Девушка, не выдержав нервного напряжения при сдаче очередной сессии, решила уйти из жизни. Мама ее пришла вовремя, и студентку спасли.

Кушетка в машине скорой Фото: Евгения Суворова

Взрослые пациенты обманывают чаще

Машина скорой помощи оснащена всем необходимым оборудованием: от дефибриллятора и электрокардиографа до аппарата искусственной вентиляции легких. За суточное дежурство приходится сталкиваться с огромным количеством пациентов. Большинство встречает медицинских работников радушно или нейтрально. Однако есть и такие, которые набрасываются с порога с претензиями: «Почему вы так долго ехали?».

А есть категория пациентов, которым просто-напросто скучно.

– Они вызывают скорую, чтобы просто пообщаться, получить толику внимания. Бывает же, что человек одинок, у него нет родственников или не сложились с ними отношения. А тут мы приехали, пообщались, померили артериальное давление – и на душе у пациента стало хоть чуточку веселее, – рассуждает Святослав Богданов. – Со взрослыми людьми работать проще, чем с детьми, ведь взрослые могут объяснить, где, что и как болит, рассказать «предысторию». С детьми, особенно с теми, кто еще не разговаривает, сложнее… Однако заметил, что взрослые пациенты обманывают чаще: преувеличивают или симулируют. А ребятишки более правдивы.

Зеркало – к губам

Подавляющая часть тюменских водителей при виде проблесковых маячков и сирены скорой помощи уступает дорогу машине скорой помощи.

– При дорожных заторах разъезжаются «елочкой». Однако есть «меломаны», которые из-за громких звуков музыки в собственном автомобиле не видят и не слышат ничего вокруг. Бывают и бессовестные водители, по-другому и не скажешь, которые принципиально не уступают дорогу. Им хоть камни с неба. Не поймут, пока не прочувствуют на собственном опыте, когда станет плохо им или близким, а скорая вот из-за таких субъектов будет долго добираться до места назначения, – говорит доктор. – Поймите, мы не от большой радости ездим с мигалками и не в магазин торопимся.

В арсенале фельдшера - аптечка с медикаментами Фото: Евгения Суворова

Кстати, о магазинах. Очень часто приходят вызовы из торговых центров, где людям становится плохо. И это не только пожилые, но и подростки, которые не слушают советов родителей и пропускают завтрак: им организм может «отомстить» днем в самый неожиданный момент головокружением, тошнотой и другими признаками.

Летом, в жару, тюменцы падают в обмороки в общественном транспорте по причине духоты, если у автобуса или маршрутки наглухо закрыты окна.

– Забавно, что женщины золотого возраста сразу дают таким людям нитроглицерин, не разбираясь, есть или нет у человека аллергия, прихватило у него сердце или что-то другое, – рассказывает Богданов. – Однако это лучше, чем полное безразличие, когда через упавшего человека просто перешагивают и идут дальше по своим делам. Обычно окружающие пытаются помочь: хлопают по щекам, подносят зеркало к губам, чтобы узнать, дышит человек или нет, как показывают в кино.

Что касается фильмов и сериалов на медицинскую тематику, Святослав признается, что не может их спокойно смотреть, потому что половина сюжета там – выдумка. Ну не ведут себя так врачи в повседневной жизни!

А вот так выглядит скорая изнутри Фото: Евгения Суворова

«Зеленый змий» сгубил

Приближаются новогодние праздники, которые русские люди по традиции встречают обильными возлияниями. Святослав Богданов советует не перебарщивать с алкоголем.

– Именно в алкогольном опьянении происходят ссоры с последующим выяснением отношений, драками, поножовщиной. Хорошо выпивший человек может запнуться, упасть на улице и в лучшем случае получить легкое переохлаждение организма (если гражданина вовремя обнаружат), в худшем – сильное обморожение и даже смерть.

Однажды, вспоминает врач, под воздействием зеленого змия один тюменец решил сократить путь и перейти железную дорогу, которая, как известно, проходит по центру города. Мужчина поскользнулся и упал на рельсы перед приближающимся поездом. Железнодорожный состав переехал тюменца так, что руку пришлось ампутировать.

– Поэтому во время праздничных застолий будьте внимательны и не злоупотребляйте алкогольными напитками, – рекомендует доктор. – Максимум – это пара бокалов шампанского!